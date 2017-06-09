أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الجمعة) عن تنفيذ عدد من المداهمات الأمنية بمدينة ملبورن الكبرى ، وذلك عقب أيام من احتجاز مسلح لرهينة داخل أحد المباني السكنية بالمدينة .

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلت عنه شبكة “يورو نيوز” الأوروبية - أن شرطة فيكتوريا وشركاءها بفريق مكافحة الإرهاب نفذوا عددا من المداهمات بالضواحي الشمالية للمدينة صباح اليوم ، فيما رفضت الشرطة التوضيح إذا ما كانت تلك المداهمات هي نتيجة لحادث الحصار الذي وقع الاثنين الماضي وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

وكانت الشرطة قد أطلقت النار على المسلح الذي قالت إن له تاريخا إجراميا طويلا بعدما قتل رجلا بمبنى سكني ، واحتجز إمرأة لساعات ليل الاثنين.