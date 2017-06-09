قابيل: الأردن تلغي رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت2017-06-09 12:13:56
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في التنسيق مع الحكومة الأردنية لإلغاء القرار الخاص بإصدار رخص استيراد غير تقليدية لسلع السجاد والموكيت وهو الأمر الذي سبب خسائر كبيرة للعديد من الشركات المصرية العاملة في تصدير تلك المنتجات للمملكة.
وقال الوزير، في بيان له اليوم ، إنه منذ صدور القرار الأردني في مارس الماضى تم إجراء العديد من الاتصالات والمقابلات مع العديد من كبار المسئولين بالحكومة الأردنية ومنهم “يعرب القضاة” وزير الصناعة والتجارة والتموين، كما تم تبادل المراسلات بين نقاط الاتصال المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في البلدين والتي يترأسها عن الجانب المصرى سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، لافتا إلى أن سرعة استجابة الجانب الأردنى تؤكد عمق العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وحكومة البلدين.
وأشار قابيل إلى أن إجمالى قيمة صادرات مصر من السجاد والموكيت إلى مختلف دول العالم بلغت ما يقرب من 291 مليون دولار خلال عام 2016 منها 1.5 مليون دولار قيمة صادرات السجاد والموكيت المصرى للسوق الأردني، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة الأردنية قد بلغ 600 مليون دولار خلال عام 2016 وهو ما لايعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين الشقيقين وهو الأمر الذى يتم بحث زيادته من خلال اللقاءات والمباحثات المستمرة مع الجانب الأردني سواء في إطار اللجان التجارية المشتركة أو الإجتماعات الوزارية للمجلس الإقتصادى والإجتماعى لجامعة الدول العربية.
يذكر أن مصر والمملكة الأردنية عضوان فاعلان في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية الكبرى والإتفاقية العربية المتوسطية “أغادير” حيث تمنح كلا الدولتين صادرات الطرف الأخر الإعفاء التام من الرسوم والضرائب والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
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