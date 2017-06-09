ناشد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المرضى والنساء الحوامل والمرضعات بعدم مخالفة أراء الأطباء حال منعهم من الصيام.

وقال عويضة من خلال برنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس” الفضائية: “سماع كلام الطبيب أولى من سماع كلام الشيخ”، مطالبا من المرضى محادثة الشيوخ عن سبب المرض وطبيعته بعد الكشف الطبي لتحديد كيفية تعويض الصيام.

وأعلن أن شخص يعلمه قد توفي لإصراره على الصيام على الرغم من رفض الطبيب، وقال : “لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك”.