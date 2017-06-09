أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامسن في محافظة القاهرة، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الشرطة.

ويلقي خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ويؤم المصلين القارئ الشيخ، حجاج الهنداوي.