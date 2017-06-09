لقي 41 شخصا مصرعهم جراء تفجير في مدينة المسيب شمالي محافظة بابل العراقية.

وأكد مصدر في الشرطة العراقية وقوع تفجير في مدينة المسيب شمالي محافظة بابل وأن الحصيلة الأولية بلغت 20 قتيلا و21 مصابا.

ونقلت قناة العربية الأخبارية اليوم الجمعة عن المصدر قوله إن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري عند مدخل سوق المسيب الكبير في قضاء المسيب شمالي بابل بلغت 20 قتيلا و21 مصابا.

وأضاف أن أجهزة الأمن في القضاء استنفرت ، فيما يجري نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.

وكان مصدر امني في محافظة بابل قد أفاد اليوم الجمعة بأن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب بتفجير انتحاري في مدخل سوق المسيب الكبير في قضاء المسيب.