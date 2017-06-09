تقدم عضو الكنيست العربي عن حزب العمل زهير بهلول بمشروع قانون جديد يقتضي التخفيف عن الصائمين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تقوم اللجنة الوزارية الإسرائيلية بمناقشة هذا المشروع في جلسة يوم الأحد القادم.

يأتي هذا المشروع بهدف إدخال بعض التسهيلات على حياة العامل في فترة الصوم وتحديداً العامل في القطاع الخاص والعام، حيث برز في وقت سابق بعض الاحتجاجات والمطالبات العمالية بتغيير الصيغة الحالية للقانون والتي تمنح صاحب العمل الحق في التدخل بشكل ذاتي في آلية التعامل مع الصائم وتحديد ساعات عمله، وقد تمنح صاحب العمل بعض التسهيلات والحقوق على حساب الصائم.. أما التسهيل الأساسي الذي تضمنه مشروع القانون، يقتضي بمنح الصائم الحق في التأخرعن موعد العمل بساعتين، والخروج من العمل بوقت مبكر وبساعتين تحديداً.

وإذا تم إقرار هذا القانون بشكل رسمي فلن يضم فقط المسلمين وصيامهم في شهر رمضان، وإنما أيضا سيضم خمسة أعياد يهودية يتخللها صيام جزئي أو كلي، بالإضافة إلى صيام (العشر) لدى الطائفة الدرزية.