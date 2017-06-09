أعلن مصدر إسرائيلي مقرب من الاستخبارات العسكرية، مقتل 16 ضابطاً من داعش، في الجولان، يوم الأربعاء الماضي، إثر سقوط صاروخ مجهول المصدر.

وأشار موقع “ديبكا”، إلى أن الضباط، ينتمون لجيش “خالد بن الوليد”، البالغ عدده نحو 2000 مقاتل، والذين انتقلوا من مدينة الرقة إلى الجولان، تنفيذاً لأوامر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي؛ بهدف شنّ هجمات ضد إسرائيل والأردن.

ونقل الموقع، عن مصادر عسكرية، قولها إن واشنطن تتخوف من قيام الحرس الثوري الإيراني، بإنزال جوي قرب معبر التنف، لاحتلال تلك المنطقة، التي يسيطر عليها حلفاؤها، وتحقيق انتصار عسكري حاسم، بعد الهجمات التي قام بها داعش ضد مواقع حساسة في طهران، الأربعاء؛ مما أدى إلى مقتل 17 شخصاً.

وأوضح الموقع، أن إطلاق صاروخ واحد مجهول المصدر، أدى إلى قتل معظم قيادة جيش “خالد بن الوليد”، أثناء تواجدهم في مبنى في بلدة شقرا، الواقعة على مقربة من المثلث، عند الحدود بين الأردن وسوريا وإسرائيل.

وكشف الموقع، عن أن من بين القتلى، الجنرال أبو محمد المقدسي، قائد جيش “خالد بن الوليد”، والجنرال أبو عدي الحمصي، وأبو علي الشبط، خبير المتفجرات، والزعيم الديني للجيش.