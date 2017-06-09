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القحطاني لـ«السلطات القطرية»: الاحتماء خلف الحرس الثوري الإيراني لن يفيدكم
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

القحطاني لـ«السلطات القطرية»: الاحتماء خلف الحرس الثوري الإيراني لن يفيدكم

2017-06-09 11:58:49

أكد “سعود القحطاني” المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن تمويل السلطات القطرية للإرهاب ، ⁩ حقيقة لطالما سكت عنها الجميع أملاً في أن تغير السلطة في قطر من سياستها العدائية الرخيصة لزعزعة الأمن في دول المنطقة.
‏⁧‫وقال القحطاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر: “⁩ جنون السلطة في قطر في التآمر على السعودية ودول المنطقة بعد القمة الإسلامية الأمريكية بلغ حدًا لا يمكن تصديقه وما خفي أعظم”.
‏⁧‫وأوضح أن تمويل قطر للإرهاب⁩ يأتي بهدف تقسيم دول المنطقة وانهيار الأنظمة وتعميم ما فعلوه من انهيار كامل لدول شقيقة ونشر الحروب الأهلية هو بمثابة إعلان حرب.
وأضاف بقوله “‏ليس عيبًا أن تكون دولة صغيرة ولكن العار في ⁧‫تمويل قطر للإرهاب⁩ لتعويض عقدة النقص الخيالية في السلطات القطرية بتقسيم وانهيار دول المنطقة”.
‏⁧‫وقال “تمويل قطر للإرهاب⁩ واحتماء السلطة بالحرس الثوري الإيراني لن يفيدها.. فعند الأزمات العظمى لن يقف معكم سوى السعودية وأشقائكم”.
وزاد قائلاً “اقرؤوا التاريخ ⁩بشقيه السني والشيعي.. عار لم يسبقها عليه أحد، من قال لكم إن السياسة هي أن تكذب على أشقائك وتطعنهم في ظهورهم ، عار عليكم”.
‏⁧‫وأكد القحطاني أن تمويل قطر للإرهاب⁩ وكل مؤامرات السلطة الحالية لن يفرق بين الشعب القطري وامتداده في السعودية”.
وقال: هم أهلنا ونحن أهلهم، وخاب مسعاهم للتفريق بيننا”.

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