القحطاني لـ«السلطات القطرية»: الاحتماء خلف الحرس الثوري الإيراني لن يفيدكم2017-06-09 11:58:49
أكد “سعود القحطاني” المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن تمويل السلطات القطرية للإرهاب ، حقيقة لطالما سكت عنها الجميع أملاً في أن تغير السلطة في قطر من سياستها العدائية الرخيصة لزعزعة الأمن في دول المنطقة.
وقال القحطاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر: “ جنون السلطة في قطر في التآمر على السعودية ودول المنطقة بعد القمة الإسلامية الأمريكية بلغ حدًا لا يمكن تصديقه وما خفي أعظم”.
وأوضح أن تمويل قطر للإرهاب يأتي بهدف تقسيم دول المنطقة وانهيار الأنظمة وتعميم ما فعلوه من انهيار كامل لدول شقيقة ونشر الحروب الأهلية هو بمثابة إعلان حرب.
وأضاف بقوله “ليس عيبًا أن تكون دولة صغيرة ولكن العار في تمويل قطر للإرهاب لتعويض عقدة النقص الخيالية في السلطات القطرية بتقسيم وانهيار دول المنطقة”.
وقال “تمويل قطر للإرهاب واحتماء السلطة بالحرس الثوري الإيراني لن يفيدها.. فعند الأزمات العظمى لن يقف معكم سوى السعودية وأشقائكم”.
وزاد قائلاً “اقرؤوا التاريخ بشقيه السني والشيعي.. عار لم يسبقها عليه أحد، من قال لكم إن السياسة هي أن تكذب على أشقائك وتطعنهم في ظهورهم ، عار عليكم”.
وأكد القحطاني أن تمويل قطر للإرهاب وكل مؤامرات السلطة الحالية لن يفرق بين الشعب القطري وامتداده في السعودية”.
وقال: هم أهلنا ونحن أهلهم، وخاب مسعاهم للتفريق بيننا”.
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