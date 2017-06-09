أكد “سعود القحطاني” المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن تمويل السلطات القطرية للإرهاب ، ⁩ حقيقة لطالما سكت عنها الجميع أملاً في أن تغير السلطة في قطر من سياستها العدائية الرخيصة لزعزعة الأمن في دول المنطقة.

‏⁧‫وقال القحطاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر: “⁩ جنون السلطة في قطر في التآمر على السعودية ودول المنطقة بعد القمة الإسلامية الأمريكية بلغ حدًا لا يمكن تصديقه وما خفي أعظم”.

‏⁧‫وأوضح أن تمويل قطر للإرهاب⁩ يأتي بهدف تقسيم دول المنطقة وانهيار الأنظمة وتعميم ما فعلوه من انهيار كامل لدول شقيقة ونشر الحروب الأهلية هو بمثابة إعلان حرب.

وأضاف بقوله “‏ليس عيبًا أن تكون دولة صغيرة ولكن العار في ⁧‫تمويل قطر للإرهاب⁩ لتعويض عقدة النقص الخيالية في السلطات القطرية بتقسيم وانهيار دول المنطقة”.

‏⁧‫وقال “تمويل قطر للإرهاب⁩ واحتماء السلطة بالحرس الثوري الإيراني لن يفيدها.. فعند الأزمات العظمى لن يقف معكم سوى السعودية وأشقائكم”.

وزاد قائلاً “اقرؤوا التاريخ ⁩بشقيه السني والشيعي.. عار لم يسبقها عليه أحد، من قال لكم إن السياسة هي أن تكذب على أشقائك وتطعنهم في ظهورهم ، عار عليكم”.

‏⁧‫وأكد القحطاني أن تمويل قطر للإرهاب⁩ وكل مؤامرات السلطة الحالية لن يفرق بين الشعب القطري وامتداده في السعودية”.

وقال: هم أهلنا ونحن أهلهم، وخاب مسعاهم للتفريق بيننا”.