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النيابة تأمر بتشريح جثة «الشاب المذبوح» في ديرب نجم
جثة

النيابة تأمر بتشريح جثة «الشاب المذبوح» في ديرب نجم

2017-06-09 11:39:08

أمرت نيابة ديرب نجم في الشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات جنوب، اليوم، بتشريح جثة شاب قتل “ذبحا” على يد آخر بعد مشادة بينهما.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث المديرية، بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بمقتل “أحمد.ع.س” 21 عاما، إثر إصابته بطعنات في الرقبة على يد آخر بعد مشادة كلامية، وأشعلت أسرة القتيل النيران بمنزل عائلة المتهم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم برئاسة الرائد أحمد جلال، للسيطرة على الموقف وضبط المتهم، ونقل القتيل لمستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى، ثم تحويله لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لعرض الجثة على الطبيب الشرعي وتحديد سبب الوفاة وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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