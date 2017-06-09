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سقوط 12 قتيلًا و20 جريحًا في تفجير انتحاري قرب كربلاء
انفجار في ايران

سقوط 12 قتيلًا و20 جريحًا في تفجير انتحاري قرب كربلاء

2017-06-09 11:38:59

أكد مصدر أمني عراقي، سقوط 12 قتيلًا و20 جريحًا على الأقل في تفجير انتحاري قرب كربلاء، حسبما ذكرت قناة “إكسترا نيوز”، منذ قليل.

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