vفضت الحكومة العراقية أي خطوة أحادية الجانب من قبل إقليم كردستان العراق بشأن إجراء الاستفتاء على مصير الأقليم.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الجمعة عن سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي قوله إن العراق يستند الى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان، مشددا على انه لا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين.

وقد اتفقت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع للأحزاب الكردية ترأسه مسعود البرزاني رئيس أقليم كردستان في منتجع صلاح الدين ب‍أربيل وسط مقاطعة بعض القوى السياسية.