الحكومة العراقية ترفض أي خطوة أحادية من قبل إقليم كردستان بشأن الاستفتاء2017-06-09 11:36:21
vفضت الحكومة العراقية أي خطوة أحادية الجانب من قبل إقليم كردستان العراق بشأن إجراء الاستفتاء على مصير الأقليم.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الجمعة عن سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي قوله إن العراق يستند الى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان، مشددا على انه لا يمكن لاي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الاخرين.
وقد اتفقت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع للأحزاب الكردية ترأسه مسعود البرزاني رئيس أقليم كردستان في منتجع صلاح الدين بأربيل وسط مقاطعة بعض القوى السياسية.
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال عقب اكتشافه المقلب
حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة. وعقب ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT
-
عرض صيني «ضخم» لكريستيانو رونالدو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن أحد الأندية الصينية يستعد لتقدم عرض خيالي للحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد. وقالت ...Fri, 09 Jun 2017 08:42:25 GMT
-
بحث عروض من «جنرال اليكتريك» و«سيمنس» لتطوير سكك حديد مصر
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة “جنرال إليكتريك مصر”، لبحث ...Fri, 09 Jun 2017 08:28:57 GMT
-
صحيفة إسرائيلية: أمير قطر يلحق بـ«مرسي» في السجن قريباً
زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن أمير قطر تميم بن حمد، في طريقه للالتحاق بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في السجن، بعد أن تم ضبطه متلبساً، وهو يدعم ...Fri, 09 Jun 2017 06:05:04 GMT
-
هذا ما فعله السيسي.. في أسبوع!
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمدفوعات، وعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المنظومة التعليمية، ...Fri, 09 Jun 2017 06:46:22 GMT
-
وفد برلماني مصري يزور الكونغرس لتصنيف «الإخوان» إرهابية
يستعد وفد برلماني مصري لزيارة الكونغرس الأمريكي، لطرح عدد من الملفات المتعلقة بالمنطقة العربية، والعلاقات المصرية الأمريكية، وإدراج جماعة الإخوان المسلمون ...Fri, 09 Jun 2017 06:55:50 GMT
-
إردوغان يرسل «قواته» لحماية أمير قطر
وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، فيما يمثل تعبيراً عن الدعم للدوحة، التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية، في مقدمتها مصر ...Fri, 09 Jun 2017 06:15:50 GMT