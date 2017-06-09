بعثت إسرائيل رسالة شديدة اللهجة لتركيا بسبب استضافة السفير التركي في إسرائيل كمال أوكيم، في منزله رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ رائد صلاح على مائدة الإفطار.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الجمعة، أن سببًا آخر للغضب الإسرائيلي من تركيا وهو نشر الجانب التركي فيلمًا دعائيًا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين ينظرون إلى رائد صلاح بأنه يؤجج الفتنة في الحرم القدسي ويحرض على إسرائيل.

ونشر السفير التركي صورة على حسابه بتويتر لمائدة الإفطار التي أقامها بمنزله وظهر في الصورة الشيخ صلاح.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية قائلة إنها تفاجأت بوجود صلاح إلى جانب السفير التركي وبعثت برسالة شديدة اللهجة ردًا على ذلك.

ورفض السفير التركي الانتقادات الإسرائيلية وأكد أن اللقاء روتيني يتضمن رسالة سلام وأخوة.

