جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، واستهدافها لأمن الدول الأربع.

وحددت القائمة بالأسماء 59 شخصا و12 كيانا من عدة جنسيات عربية، على لائحة الإرهاب، بعد أيام من قطع الدول الأربع ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وجاء في بيان صادر عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أن لائحة الإرهاب هذه “مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”.

وجددت الدول الأربع “التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة أنها “لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وشددت على أنها “ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.

وضمت اللائحة المشتركة التي صدرت عن الدول الأربع، 59 شخصا هم:

1.خليفة محمد تركي السبيعي - قطري

2.عبد الملك محمد يوسف عبد السلام - أردني

3.أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام - أردني

4.إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر - قطري

5.عبد العزيز بن خليفة العطية - قطري

6.سالم حسن خليفة راشد الكواري - قطري

7.عبد الله غانم مسلم الخوار - قطري

8.سعد بن سعد محمد الكعبي - قطري

9.عبد اللطيف بن عبد الله الكواري - قطري

10.محمد سعيد بن حلوان السقطري - قطري

11.عبد الرحمن بن عمير النعيمي - قطري

12.عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني - يمني

13.خليفة بن محمد الربان - قطري

14.عبد الله بن خالد آل ثاني - قطري

15.عبد الرحيم أحمد الحرام - قطري

16.حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي - كويتي

17.مبارك محمد العجي - قطري

18.جابر بن ناصر المري - قطري

19.يوسف عبد الله القرضاوي - مصري

20.محمد جاسم السليطي - قطري

21.علي بن عبد الله السويدي - قطري

22.هاشم صالح عبد الله العوضي - قطري

23.علي محمد محمد الصلابي - ليبي

24.عبد الحكيم بلحاج - ليبي

25. المهدي حاراتي - ليبي

26.إسماعيل محمد محمد الصلابي - ليبي

27.الصادق عبد الرحمن علي الغرياني - ليبي

28.حمد عبد الله الفطيس المري - قطري

29.محمد أحمد شوقي الإسلامبولي - مصري

30.طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر - مصري

31.محمد عبد المقصود محمد عفيفي - مصري

32.محمد الصغير عبد الرحيم محمد - مصري

33.وجدي عبد الحميد محمد غنيم - مصري

34.حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي - إماراتي

35.حاكم عبيسان الحميدي المطيري - سعودي كويتي

36.عبد الله محمد سليمان المحيسني - سعودي

37.حامد عبد الله أحمد العلي - كويتي

38.أيمن أحمد عبد الغني حسنين - مصري

39.عاصم عبد الماجد محمد ماضي - مصري

40.يحيى عقيل سالمان عقيل - مصري

41.محمد حمادة السيد إبراهيم - مصري

42.عبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن - مصري

43.حسين محمد رضا إبراهيم يوسف - مصري

44.أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى - مصري

45.مسلم فؤاد طرفان - مصري

46.أيمن محمود صادق رفعت - مصري

47.محمد سعد عبد النعيم أحمد - مصري

48.محمد سعد عبد المطلب عبد ه الرازقي - مصري

49.أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي - مصري

50.أحمد رجب رجب سليمان - مصري

51.كريم محمد محمد عبد العزيز - مصري

52.علي زكي محمد علي - مصري

53.ناجي إبراهيم العزولي - مصري

54.شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان - مصري

55.محمد محرم فهمي أبو زيد - مصري

56.عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد الباري - مصري

57.علي حسن إبراهيم عبد الظاهر - مصري

58.مرتضى مجيد السندي - بحريني

59.أحمد الحسن الدعسكي - بحريني

أما قائمة الكيانات الـ 12 فتضم:

1.مركز قطر للعمل التطوعي - قطر

2.شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) - قطر

3.قطر الخيرية - قطر

4.مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية - قطر

5.مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية - قطر

6.سرايا الدفاع عن بنغازي - ليبيا

7.سرايا الأشتر - البحرين

8.ائتلاف 14 فبراير - البحرين

9.سرايا المقاومة - البحرين

10.حزب الله البحريني - البحرين

11.سرايا المختار - البحرين

12.حركة أحرار البحرين - البحرين