دعا نائب وزير الخارجية الألماني مايكل روث اليوم الجمعة للبدء في التفاوض على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد اعلان النتائج الأولية للانتخابات العامة البريطانية.

وقال روث - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - ” نحن بحاجة للبدء في المفاوضات في أقرب وقت ممكن لأن الوقت يمر” .. مضيفا أنه بغض النظر عن سؤال من سيشكل الحكومة في بريطانيا .. الوقت يمر... أمامنا أقل من عامين للتفاوض على الخروج... ومن ثم علينا ألا نضيع أي وقت الآن.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن النتائج الأولية للانتخابات العامة في بريطانيا تشير إلى فوز حزب المحافظين بأكبر عدد من الأصوات دون تحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده ما يعني أن البرلمان أصبح معلقا.

من جانبه، دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين تيريزا ماي إلى التنحي، بعد تسجيل حزبها تراجعا في الانتخابات.