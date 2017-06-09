بالفيديو.. موقف غريب لـ«الأخضر» أمام أستراليا والاتحاد السعودي يعتذر2017-06-09 12:06:43
رفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على فتاتين أستراليتين توفيا أثناء الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة البريطانية لندن مساء السبت الماضي، قبيل مباراته مع نظيره الأسترالي في إطار تصفيات كأس العالم 2018.
وقد قام المنتخب الأسترالي بالوقوف دقيقة حداد والاصطفاف صفا واحدا، قبل أن يرفض المنتخب “الأخضر” الالتزام بها قبيل بدء المباراة حيث قاموا بالانتشار بأرض الملعب.
وكان المنتخب الاسترالي قد ألتقى أمس الخميس بنظيره السعودي على ملعب “أديلايدي أوفال” بجنوب أستراليا في إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في روسيا العام القادم، وقد أستطاع المنتخب الاسترالي أن يفوز على السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.
وجدير بالذكر، أن لندن قد شهدت حادثتي طعن ودهس بمنطقتين مختلفتين بالعاصمة البريطانية يوم السبت الماضي مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أخرين من بينهم حالات حرجة.
وقد أثار “الرفض السعودي” غضب واندهاش العديد من الأوساط الإعلامية والرياضية، متسائلين عن سبب رفض لاعبي المنتخب.
وقد أعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب رفض لاعبي “الأخضر” الالتزام بالدقيقة الحداد، مؤكدا أن لاعبي المنتخب لم يقصدوا إهانة أهالي أو أصدقاء الضحايا أو أي متضرر من الحادث.
وأدان الاتحاد السعودي في بيانا له الحادث الإرهابي، مقدما التعازي لأهالي الضحايا.
-
بالأسماء.. ننشر لائحة «الإرهاب القطرية» الكاملة
جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة ...Fri, 09 Jun 2017 09:39:56 GMT
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
تعرف على سر عدم انتظام ضربات القلب
يقول طبيب القلب في مستشفى ماينز توماس رستوك، حسب “DW” إن اضطراب نبضات القلب أو مايٌعرف طبياً “بالرجفان الأذيني” هو عدم انتظام النبضات بشكل يُسبب عدم انتظام في عمل ...Fri, 09 Jun 2017 03:19:50 GMT
-
انتهاء 220 ألف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي»Fri, 09 Jun 2017 09:13:25 GMT
-
في عهد مرسي.. قطر خططت لإغراق مصر بـ«الديون»
كشفت وثائق استخباراتية، صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القطري، المصنفة على أنها “سرية”، عن أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان، حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة ...Fri, 09 Jun 2017 10:38:58 GMT
-
محرز: وزارة الزراعة حريصة على دعم صغار المربين وتيسير الإجراءات لهم
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حرص الوزارة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم ...Fri, 09 Jun 2017 10:24:54 GMT
-
سحر نصر تبحث مع السفير السويسري إطلاق استراتيجية «التعاون 2020»Fri, 09 Jun 2017 10:22:14 GMT
-
مقتل وإصابة 41 شخصاً في تفجير انتحاري شمالي بابل العراقية
وأكد مصدر في الشرطة العراقية وقوع تفجير في مدينة المسيب شمالي محافظة بابل وأن الحصيلة الأولية بلغت 20 قتيلا و21 مصابا. ونقلت قناة العربية الأخبارية اليوم الجمعة عن ...Fri, 09 Jun 2017 10:15:12 GMT
-
قابيل: الأردن تلغي رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيتFri, 09 Jun 2017 10:15:11 GMT