رفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على فتاتين أستراليتين توفيا أثناء الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة البريطانية لندن مساء السبت الماضي، قبيل مباراته مع نظيره الأسترالي في إطار تصفيات كأس العالم 2018.

وقد قام المنتخب الأسترالي بالوقوف دقيقة حداد والاصطفاف صفا واحدا، قبل أن يرفض المنتخب “الأخضر” الالتزام بها قبيل بدء المباراة حيث قاموا بالانتشار بأرض الملعب.

وكان المنتخب الاسترالي قد ألتقى أمس الخميس بنظيره السعودي على ملعب “أديلايدي أوفال” بجنوب أستراليا في إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في روسيا العام القادم، وقد أستطاع المنتخب الاسترالي أن يفوز على السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وجدير بالذكر، أن لندن قد شهدت حادثتي طعن ودهس بمنطقتين مختلفتين بالعاصمة البريطانية يوم السبت الماضي مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أخرين من بينهم حالات حرجة.

وقد أثار “الرفض السعودي” غضب واندهاش العديد من الأوساط الإعلامية والرياضية، متسائلين عن سبب رفض لاعبي المنتخب.

وقد أعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب رفض لاعبي “الأخضر” الالتزام بالدقيقة الحداد، مؤكدا أن لاعبي المنتخب لم يقصدوا إهانة أهالي أو أصدقاء الضحايا أو أي متضرر من الحادث.

وأدان الاتحاد السعودي في بيانا له الحادث الإرهابي، مقدما التعازي لأهالي الضحايا.