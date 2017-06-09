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رسمياً.. أحمد دويدار يوقع للأهلي 4 سنوات
أحمد دويدار

رسمياً.. أحمد دويدار يوقع للأهلي 4 سنوات

2017-06-09 11:16:00

أكد احمد دويدار، مدافع نادي سموحة، ان وقع رسميا على عقود انتقاله للنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف دويدار ان عقده الجديد مع الاهلي يمتد لمدة اربع سنوات، وتقاضي ٧٥٠ الف جنية كمقدم تعاقد، ولم يكشف عن باقي تفاصيل العقد.

جديربالذكر، ان دويدار انتقل للاحمر في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق السكندري، مع نهاية الموسم الجاري.

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