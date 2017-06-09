قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف حساب بإنجازات وزارة الإسكان، فى مجال الإسكان بأنواعه المختلفة، وتطوير المناطق غير الآمنة، خلال 3 سنوات تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها الحكم، بادئًا بمشروع الإسكان الاجتماعي.

أكد الوزير أن هناك 500 ألف وحدة سكنية بالمشروع، تستهدف تسكين 2.5 مليون مواطن (500 ألف أسرة)، تم الانتهاء من تنفيذ 220 ألف وحدة منها، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 280 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: تم إضافة 100 ألف وحدة للمشروع باستحداث عدة محاور جديدة، وهى محور الإسكان الاجتماعي المتميز، وبه 40 ألف وحدة تم طرح تنفيذها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة)، ومحور الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، وبه حوالي 22 ألف وحدة، سيتم بدء حجزها قريبا، بمحافظات (القاهرة – مطروح – البحر الأحمر – الشرقية – أسوان – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – قنا – المنيا – قنا – البحيرة – الفيوم).

وكذلك محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه، وبه 26 ألف وحدة سكنية علي مرحلتين، وتم تسليم أول عقود للإيجار بمحافظة سوهاج، بجانب محور النقابات، وبه 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولي تم طرحها، ومحور التمليك لأصحاب الدخل الشهري حتى 5 آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب.