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طرح 11600 قطعة أرض في «بيت الوطن»
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

طرح 11600 قطعة أرض في «بيت الوطن»

2017-06-09 10:54:11

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة طرحت خلال الــ3 سنوات الأخيرة نحو 11600 قطعة أرض بمشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح مدبولى، أنه تم بيع 7780 قطعة أرض على 4 مراحل بحصيلة 2.8 مليار دولار، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة)، وتم تحصيل 900 مليون دولار (دفعات مقدمة – أقساط).

كما تم طرح 3813 قطعة أرض بقيمة مليار دولار بالمرحلة الخامسة علي الموقع الإلكتروني للمشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – السادات - أسيوط الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة) وبلغت قيمة الدفعات المقدمة نحو 260 مليون دولار.

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