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شخص يحمل سكيناً يحتجز رهائن في بريطانيا
الشرطة البريطانية ‎

شخص يحمل سكيناً يحتجز رهائن في بريطانيا

2017-06-09 10:46:05

احتجز شخص، صباح اليوم الجمعة، عدداً من الرهائن، في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وقالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، منذ قليل، إن شخصاً يحمل سكيناً، قام باحتجاز عدد من الرهائن، في مدينة نيوكاسل، شمالي شرق بريطانيا.

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