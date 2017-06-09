 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 11:49 صباحاً
روابط سريعة
تركيا: الاستفتاء على استقلال «كردستان العراق» خطأ كارثي
برلمان كردستان العراق

تركيا: الاستفتاء على استقلال «كردستان العراق» خطأ كارثي

2017-06-09 11:03:30

أكد وزارة الخارجية التركية أهمية وحدة الأراضي العراقية.

وقالت الخارجية التركية، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة، إن إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق يعد خطأ كارثيا.

وقد اتفق كبار المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي على إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم في 25 سبتمبر القادم.وحدد هذا التاريخ خلال اجتماع في إربيل رأسه مسعود برزاني رئيس الإقليم.

وتعارض الولايات المتحدة وحكومات الدول المجاورة في إيران وتركيا وسوريا أي خطوة تجاه استقلال الأكراد التام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3