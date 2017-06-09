صحيفة إسرائيلية: أمير قطر يلحق بـ«مرسي» في السجن قريباً

زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن أمير قطر تميم بن حمد، في طريقه للالتحاق بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في السجن، بعد أن تم ضبطه متلبساً، وهو يدعم ...