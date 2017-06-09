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روسيا: واشنطن تحضر «عملية كبرى» للإطاحة بالأسد
بشار الأسد

روسيا: واشنطن تحضر «عملية كبرى» للإطاحة بالأسد

2017-06-09 10:39:48

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي إيجور موروزوف اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تحضر لعملية واسعة النطاق للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك وفقا لمعلومات المتوفرة لديه بحكم عمله السابق في جهاز الاستخبارات الروسي.

وقال موروزوف، - وفقا لقناة “روسيا اليوم”، “إن خطة واشنطن القديمة الجديدة للقضاء على حكم الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن كذلك إيصال قوى تكون موالية لها إلى السلطة في دمشق، وتستند إلى الاستفزازات واستهداف قوات الجيش السوري بين الفينة والأخرى في البلد العربي المذكور”.

وأضاف المسئول الروسي أن الولايات المتحدة تسعى إلى خطف المبادرة الاستراتيجية في سوريا وإطلاق ما وصفها بثورة ملونة .. بهدف استخدام القوة العسكرية واجتياح العاصمة السورية لإقصاء الأسد وتسليم السلطة لقوى موالية لها .

وأشار عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى استمرار واشنطن في العمل الممنهج على زعزعة الوضع في سوريا، وإجهاض اتفاقات التسوية السلمية التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات جنيف وأستانا، مشيرا إلى أن توقيت الضربات الأمريكية للجيش السوري يعقب باستمرار أي تقدم على مسار تسوية الأزمة في البلاد.

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