اليابان تستعد لخطوة «إمبراطورية» غير مسبوقة2017-06-09 10:33:21
أقر البرلمان الياباني، الجمعة، قانونا يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطوة للمرة الأولى منذ نحو قرنين من الزمان، ليحل ابنه ولي العهد الأمير ناروهيتو محله أواخر العام المقبل، على الأرجح.
وقال أكيهيتو (83 عاما)، الذي أجرى عملية جراحية في القلب، وتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، في تصريحات علنية نادرة العام الماضي إنه يخشى أن يمنعه تقدمه في العمر من أداء واجباته.
وسعى الأمير أكيهيتو لعقود في اليابان وخارجها ليداوي جروح الحرب العالمية الثانية التي خاضتها اليابان في عهد والده هيروهيتو.
وسيخلفه ناروهيتو البالغ من العمر 57 عاما.
وفي تصويت أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أقر مجلس المستشارين مشروع القانون بينما امتنع عدد قليل من المشرعين عن التصويت.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي.
ويتعين على الحكومة الآن وضع تفاصيل التنازل عن العرش بما في ذلك التوقيت، لكن تقارير إعلامية قالت إن من المرجح أن يتم بحلول نهاية 2018، وسيتزامن ذلك مع مرور ثلاثة عقود على اعتلاء الإمبراطور أكيهيتو لعرش الأقحوان.
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:29:15 GMT
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال عقب اكتشافه المقلب
حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة. وعقب ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT
-
انتهاء 220 ألف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي»Fri, 09 Jun 2017 09:13:25 GMT
-
عرض صيني «ضخم» لكريستيانو رونالدو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن أحد الأندية الصينية يستعد لتقدم عرض خيالي للحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد. وقالت ...Fri, 09 Jun 2017 08:42:25 GMT
-
7.7 مليار جنيه أرباح «البورصة المصرية» في أسبوعFri, 09 Jun 2017 08:25:56 GMT
-
عروض من «جنرال اليكتريك» و«سيمنس» لتطوير سكك حديد مصر
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة “جنرال إليكتريك مصر”، لبحث ...Fri, 09 Jun 2017 08:28:57 GMT
-
صحيفة إسرائيلية: أمير قطر يلحق بـ«مرسي» في السجن قريباً
زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن أمير قطر تميم بن حمد، في طريقه للالتحاق بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في السجن، بعد أن تم ضبطه متلبساً، وهو يدعم ...Fri, 09 Jun 2017 06:05:04 GMT
-
لافروف: روسيا وإيران تدعوان لتسوية الأزمة مع قطر عبر الحوار
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو وطهران تدعوان إلى تسوية الوضع حول قطر وأزمتها مع دول الخليج عبر الحوار. وكانت مصر والسعودية ...Fri, 09 Jun 2017 08:01:43 GMT