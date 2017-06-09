أنور عشقي: هذه الخطوة أوصلت قطر إلى طريق «اللاعودة»!2017-06-09 10:29:30
قال أنور عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستيراتيجية والقانونية، إن بيان قطع العلاقات الذى أصدرته الدول العربية ضد قطر خطير جدًا، ومهم وجاء نتيجة بحث وتوثيق.
وأكد عشقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباحك اكسترا” المذاع على فضائية ” اكسترا نيوز”، أن كل الدول التى أعلنت عن قطع العلاقات تمتلك وثائق ومعلومات مهمة لم تفصح عنها كلها حتى الآن وكلها تدين قطر وتؤكد تمويلها ودعمها للارهاب، مؤكدًا أنه هناك معلومات أخرى أكبر من التى أعلن عنها تحتفظ الدول بها لنفسها ولن تعلنها الآن.
وأضاف أن البيان الذى أعلنته الدول لقطع العلاقات بمثابة جرس انذار لقطر بأنه هناك تصعيد، مؤكدًا أن قطر وصلت لطريق اللا عودة باستعانتها بإيران، ولا بد للقيادات القطرية أن تقدم للمحاكمة ووضعهم على قائمة الإرهاب.
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