بعثة «الفراعنة» تطير إلى تونس.. اليوم2017-06-09 10:27:30
تطير فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نسور قرطاج يوم الأحد المقبل على استاد رادس فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، اصطحاب الـ24 المتواجدين فى معسكر برج العرب بالإسكندرية إلى تونس، واللاعبون هم: عصام الحضرى (وادى دجلة) وأحمد فتحى (الأهلي) وشريف إكرامى (الأهلي) وعبد الله السعيد (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلي) وأحمد حجازى (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) وسعد سمير (الأهلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم ” كهربا ” (الزمالك) وعمرو جمال (الأهلي) وعلي جبر (الزمالك) ومصطفى فتحي (الزمالك) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة ) وأحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى) ومحمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى) ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) وعمر جابر (بازل السويسرى) (أندرلخت البلجيكى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وعمرو وردة (باوك اليونانى)، فيما تم استبعاد محمود تريزيجيه بسبب الإصابة.
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