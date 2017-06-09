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عرض صيني «ضخم» لكريستيانو رونالدو
سماعة اذن كريستيانو رونالدو

عرض صيني «ضخم» لكريستيانو رونالدو

2017-06-09 10:20:45

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن أحد الأندية الصينية يستعد لتقدم عرض خيالي للحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن أحد الأندية الصينية، ينوي تقدم عرض بقيمه 200 مليون يورو للحصول على خدمات “صاروخ ماديرا”، مع راتب سنوي للاعب يصل إلى 120 مليون يورو.

وكان رونالدو اثار الشكوك حول رحيله عن الفريق الملكي عندما تحدث في تصريحات لنفس الصحيفة بالقول: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وكل شيء ممكن”

وقاد “الدون” الريال للتتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال رونالدو، قال في ديسمبر الماضي إن العروض تنهال على ريال مدريد بشأن “صاروخ ماديرا”، إلا أن الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، لا يود الرحيل عن الملكي.

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو، مع الفريق الملكي ممتد حتى 2021.

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