عروض من «جنرال اليكتريك» و«سيمنس» لتطوير سكك حديد مصر2017-06-09 10:19:03
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة “جنرال إليكتريك مصر”، لبحث تطورات العرض المقدم من الشركة لتطوير سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها فى مصر، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان اليوم أن نصر رحبت برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التى تجمع بين الجانبين.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.
وأعرب الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك عن تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية، مشيرا إلى الدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.
وذكر أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل، مع المهندس طارق حسن، رئيس قطاع نظم النقل والحلول اللوجستية فى شركة “سيمنس” الألمانية، ومصطفى الباجورى، المدير المالى للشركة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التى يتم دراستها مع الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وذلك عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية، إضافة إلى العرض المقدم من الشركة لتوريد وتصنيع 100 جرار جديد، بما يسهم فى دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر.
وأكد الوزيران ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى للمكونات التى تدخل فى السكك الحديدية، مع الالتزام باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا فى تنفيذ وإقامة تلك المشروعات.
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بحث عروض من «جنرال اليكتريك» و«سيمنس» لتطوير سكك حديد مصر
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