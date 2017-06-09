أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية ناتج عن ممارسات احتكارية واستغلال وجشع مما أدى إلى ركود وكساد السوق نتيجة انخفاض المعدلات الاستهلاكية للمواطنين، موضحا أن الدولة لم تتخذ أي قرارات تؤدي إلى رفع الأسعار منذ 3 نوفمبر الماضي.

وتوقع ابراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال شهر يونيو بسبب حالة الركود والكساد بالأسواق التي ستجعل التجار يعيدون النظر للقيمة الشرائية لمنتجاتهم.

وأعتبر انخفاض معدل التضخم بأنه مؤشر ايجابي على الرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة وغير ملموسة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 30,5 % في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الذي سجل معدل تضخم بنسبة 32 %.