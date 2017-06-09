7.7 مليار جنيه أرباح «البورصة المصرية» في أسبوع2017-06-09 10:13:41
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي، وسط عمليات شراء واسعة للمستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات محلية وعربية
وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.61% خلال الأسبوع، - سادس صعود أسبوعي على التوالي - رابحًا 216.37 نقطة إلى مستوى 13683.66 نقطة، وبلغ حجم التداول للمؤشر الرئيسي نحو 1.1 مليار سهم، بقيمة 3.9 مليار جنيه.
أمَّا مؤشر الأسهم الصغيرة إيجي إكس 70، فارتفع 6.38% عند مستوى 609.98 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 116.5 مليون سهم، بقيمة 590.6 مليون جنيه.
وأغلق مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 1435.73 نقطة، مرتفعًا 4.86 % خلال أسبوع، وسجل حجم التداول نحو 1.4 مليار سهم، بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.04% في أسبوع عند مستوى 2095.37 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 1.2 مليار سهم، بقيمة 4.1 مليار جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 686.3 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي شراء 608.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 407.1 مليون جنيه، و201 مليون جنيه على التوالي.
واستحوذ الأفراد خلال الأسبوع، على 41.2% ومالت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 506.5 مليون جنيه، فيما استحوذت المؤسسات على 58.8% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بصافي 506.5 مليون جنيه.
كما استحوذ المصريون خلال الأسبوع، على 50.2% من التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 37.3% و12.5% على الترتيب.
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