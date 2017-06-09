تعهد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو بملاحقة مقاتلي حركة الشباب المتشددة بعد الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية بونتلاند شبه المستقلة ( بلاد بنط ) بشمال الصومال ، والذي أسفر عن مقتل ما لايقل عن 38 شخصا وإصابة 18 آخرين .

وقال فارماجو - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - ” إن جيش البلاد يلاحق مقاتلي حركة الشباب بعد أن هاجموا قاعدة عسكرية في أف أرور بولاية بونتلاند ، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا “.

وتابع قائلا ” نتعهد بألا تفلت حركة الشباب بهذا..الآن تقوم قواتنا بملاحقة ساخنة للعدو وسيدفعون ثمن الهجوم “.

وكانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنت أمس الهجوم على القاعدة العسكرية بولاية بونتلاند ( بلاد بنط ) شمال البلاد .. مشيرة إلى قتل 61 جنديا صوماليا والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأكثر من عشرة سيارات تابعة للجيش – على حد قولها .