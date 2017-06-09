واصل الريال القطري، هبوطه أمام الدولار، في سوق العقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية التي أضرت بالبلاد.

جدير بالذكر، أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر؛ بتهمة تمويل الإرهاب.