 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 11:34 صباحاً
روابط سريعة
الريال القطري يواصل «السقوط» أمام الدولار
الريال القطري

الريال القطري يواصل «السقوط» أمام الدولار

2017-06-09 10:02:17

واصل الريال القطري، هبوطه أمام الدولار، في سوق العقود الآجلة، صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية التي أضرت بالبلاد.

جدير بالذكر، أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر؛ بتهمة تمويل الإرهاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3