«الأرصاد الجوية»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة2017-06-09 10:14:13
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل “نسبيا” على المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط خلال ساعات النهار، ولطيف على كافة الانحاء ليلا.
وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف اليوم إلى حوالي 37 درجة، مؤكدا ان درجات الحرارة ستشهد مزيد من الانخفاض غدا لتعود لمعدلاتها الطبيعية لتصل إلى حوالي 34 درجة.
وحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة خلال ساعات الصباح الباكر، كما طالب بالابتعاد عن القيام بأي أنشطة بحرية بمسطح البحر الأحمر بسبب اضطراب حركة الملاحة.
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