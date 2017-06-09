أكد مانويل أرويو، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ناديه سيعيد حساباته في إمكانية التعاون مع الخطوط الجوية القطرية كأحد رعاة النادي في الموسم المقبل، وذلك بسبب قرار مقاطعة عدد من الدول لحكومة الدوحة.

وأشار أرويو، في مؤتمر تقديم الراعي الياباني الجديد للنادي، إلى أن إدارة برشلونة ملتزمة بقرارات المجتمع الدولي فيما يخص حكومة قطر، لأن إدارة النادي الكتالوني تتعامل مع هذه الاستثمارات كأي شركة عالمية لها مصالح اقتصادية في المنطقة العربية.

ولفت نائب رئيس البارسا إلى أن ناديه يعلم أن هناك مفاوضات بين حكومة قطر وعدد من الدول العربية، لإنهاء هذا الخلاف.

وأوضح أنه في حالة انتهاء هذه الأزمة، فإنه من الوارد أن تصبح الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي لفريق برشلونة، بعدما انتهى عقد الرعاية مع الشركة القطرية بنهاية الموسم المنصرم.