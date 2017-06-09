يفتح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ملف تجديد عقد أحمد فتحى نجم الفريق خلال الأسابيع المقبلة، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، لرغبة إدارة النادى الإبقاء على اللاعب، فى صفوفه، كونه من العناصر المهمة نظرا للخبرات العريضة التى يتمتع بها، وكذلك قدراته فى اللعب بأكثر من مكان، مما يعد حلا استراتيجيا فى الكثير من الأحيان مع توالى المباريات الذى ينتج عنه كثير من الإصابات، وهو ما جعل إدارة النادى تفتح هذا الملف مبكرا للتوصل إلى اتفاق نهائى، تجنبا لرحيل اللاعب الذى تلقى مؤخرا عرضا من اتحاد جدة السعودى، ورفض الأهلى التفريط فيه.

ومن المقرر أن يشهد العرض الأحمر رفعا للمقابل المادى الذى يتقاضاه اللاعب ليتناسب مع المجهود الكبير الذى يقوم به، وكذلك لتعويضه عن رفض العروض الخليجية فى هذه المرحلة السنية، حيث سيعقد عبدالحفيظ جلسة معه فى أقرب فرصة لبدء مسيرة المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصل الراتب السنوى للاعب فى العقد الجديد إلى أكثر من ٥ ملايين جنيه، على أن يتضمن بنودا تضمن له المشاركة فى الحملات الإعلانية التى تنظمها الشركات الراعية للقلعة الحمراء، خاصة أنه من نجوم الصف الأول فى الفريق، ويتمتع بشعبية لدى الجمهور.

على جانب آخر، رفض صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلى، فكرة الدخول فى صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تم عرض الأمر عليه مؤخرا من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لرغبة إدارة النادى تقليل المقابل المادى الذى سيحصل عليه نادى مصر المقاصة، لبيع هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الفيومى.

وأكد صالح لإدارة الأهلى، أنه يريد الحصول على الاستغناء الخاص به لو تقرر رحيله بشكل نهائى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أنه يمتلك عددا من العروض الخارجية عن طريق مدير أعماله، والتى سبق للجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى أن رفضها فى يناير الماضى، ولكن الأمور تطورت بشكل سريع مؤخرا وأصبح رحيل اللاعب شبه مؤكد.

على صعيد مختلف، يواصل الفريق اليوم الجمعة، تدريباته فى غياب حسام البدرى المدير الفنى الموجود فى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته المقيمة هناك، وكذلك غياب اللاعبين الدوليين. وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس الخميس، لأول مرة بعد الراحة السلبية التى استمرت ٣ أيام، بعد الفوز على الوداد المغربى بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة لدورى المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.