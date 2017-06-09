وفاة أصغر مشجع لـ«وادي دجلة».. ونجوم الفريق ينعونه2017-06-09 09:54:32
أعلن نادي “وادي دجلة” عن وفاة أصغر مشجعيه وأحد ناشئي فرق كرة القدم بالنادي الطفل عمر علي بعد صراع مع مرض السرطان.
وكان الطفل عمرو علي قد حضر مباراة “انبي” و”وادي دجلة” في منافسات الجولة 27 من الدوري العام الممتاز بعد دعوة إدارة النادي “الدجلاوي” لرفع الروح المعنوية له بمبادرة من لاعب الفريق الأول حسام عرفات، حيث نفذ ضربة البداية بالمباراة، كما حضر الطفل عمر علي لتدريبات الفريق في أبريل الماضي.
وقد نعت الصفحة الرسمية لفرق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الطفل عمر، و قالت: ” ينعى نادي وادي دجلة بكل الأسى وفاة الطفل عمر علي، الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع مرض السرطان”. وأضافت “كان الطفل عمر أحد عشاق فريق وادي دجلة لكرة القدم، حيث زار الفريق في شهر أبريل الماضي، وقضى وقتاً في التدريبات بصحبة نجومه المفضلين، وعلى رأسهم المدير الفني أحمد حسام “ميدو”، وحارس المرمى عصام الحضري”.
وأعرب مالك نادي “وادي دجلة” ماجد سامي عن حزنه لوفاة الطفل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “عُمر مات ..لأخر لحظة كُنا بندعي.. التبرع بالحب ممكن يكون أهم من المال”، موجها الشكر للاعب الفريق حسام عرفات لمبادرته بدعوة الطفل.
فيما قدم المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم أحمد حسام “ميدو” التعازي لأسرة عمر، وقال: “البقاء لله توفي الي رحمة الله الملاك عمر.. الله يرحمه اختاره الله في هذه الأيام الكريمة.. خالص تعازينا لاسرته ولنا جميعا.. أرجوكم الفاتحة”.
ونشر عصام الحضري حارس مرمى “وادي دجلة” والمنتخب الوطني صورة له مع الطفل على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “إلى الجنة يا عمر بإذن الله”.
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