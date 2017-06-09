يحافظ ألبوم “حاسة بيك” للمطربة نانسي عجرم، على صدارة الألبومات العربية والعالمية وذلك بعد مرور شهرين على طرحه عبر “أيتونز” وشركة “أبيل” العالمية.

ألبوم “حاسة بيك” حصد ومنذ طرحه نجاحات كبيرة أعادت بها نانسي عجرم، إنعاش السوق الغنائي العربي بعد فترة كساد لا يستهان بها، فحقق مبيعات مرتفعة جداً وصلت إلى حدّ نفاذ الطبعتين الأولى والثانية وتسجيل أغنياته عشرات ملايين المشاهدات الإلكترونية في فترة زمنية قصيرة جداً.

وتجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم طرحت من الألبوم فيديو كليب “حاسة بيك” الذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب في فترة لا تتعدَ الـ5 أسابيع.

ألبوم نانسي عجرم الجديد والتاسع في مسيرتها الفنية يتضمن 14 أغنية وهي، “حاسّة بيك، حلم البنات، خمسة فرفشة، قلبي بيسأل عيني، خرب بيوت، الحب زي الوتر، كيفك بالحب، ومعاك، مش إنت، ظبّط وخطّت، بالصدفة، أي حبّ وأي غيرة، عم بتعلق فيك وروح يا شاطر”.