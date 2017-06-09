دعت كل من روسيا وإيران إلي تسوية الأزمة بين الدول العربية وقطر عبر الحوار.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو وطهران تدعوان إلى تسوية الوضع حول قطر وأزمتها مع دول الخليج عبر الحوار.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعدد من الدول الأخرى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لتورطها في دعم التنظيمات الإرهابية.

وأشار لافروف إلي أنه بحت مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تأثير الأزمة القطرية على التسوية السورية.

وكان الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لاستقبال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيزور موسكو اليوم الجمعة.

وقد أجري الرئيس بوتين الثلاثاء الماضي مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث بحث معه سبل تسوية الخلافات بين الدوحة والدول العربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.