اقترب عمرو جمال مهاجم الأهلى من قيادة هجوم المنتخب الوطنى فى مواجهة تونس المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 فى الكاميرون.

ونال عمرو جمال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر بسبب المجهود الذى يبذله الغزال فى معسكر الفراعنة المقام حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا للمباراة.

ويدرس كوبر الدفع بعمرو جمال فى مركز قلب الهجوم على أن يشغل محمد صلاح مركز الجناح الأيمن ورمضان صبحى فى مركز الجناح الأيسر على أن يتم الإبقاء على كهربا كورقة رابحة على دكه البدلاء.