 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 09:41 صباحاً
روابط سريعة
عمرو جمال يقترب من قيادة «هجوم الفراعنة» أمام تونس
عمرو جمال

عمرو جمال يقترب من قيادة «هجوم الفراعنة» أمام تونس

2017-06-09 09:25:37

اقترب عمرو جمال مهاجم الأهلى من قيادة هجوم المنتخب الوطنى فى مواجهة تونس المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 فى الكاميرون.

ونال عمرو جمال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر بسبب المجهود الذى يبذله الغزال فى معسكر الفراعنة المقام حاليًا باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا للمباراة.

ويدرس كوبر الدفع بعمرو جمال فى مركز قلب الهجوم على أن يشغل محمد صلاح مركز الجناح الأيمن ورمضان صبحى فى مركز الجناح الأيسر على أن يتم الإبقاء على كهربا كورقة رابحة على دكه البدلاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3