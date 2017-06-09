غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، محمد سعفان وزير القوي العاملة، متوجها إلي مدينة المؤتمرات السويسرية “جنيف” ليرأس وفد مصر الثلاثي “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية ، وتستمر حتي 16 يونيو الجاري- ويشارك فيها 187 دولة بتمثلها الثلاثي أعضاء بمنظمة العمل الدولية.

ويشارك الوزير الوفد المصري جلسات ولجان المؤتمر، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر الثلاثاء المقبل، وتتناول تعليقا علي تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، هذا العام حول المبادرة المئوية الخضراء للمنظمة التي تهدف إلى التطبيق الفعال لأبعاد العمل اللائق للتحول إلى معدلات استخدام أقل للكربون ووضع العالم علي مسار مستدام من التنمية .

ومن المقرر أن يطلب المدير العام من دورة المؤتمر اعتماد بند البرنامج والميزانية والذي يناقش التحول إلي بيئة مستدامة ويتضمن عدد من القضايا المتداخلة التي تغطي كافة أنشطة المنظمة .

ويلتقي “سعفان” علي هامش المؤتمر - خلال فترة انعقاده - في اجتماعات مكثفة بالعديد من قيادات المنظمة الدولية وعلي رأسهم جاي رايدر المدير العام ، ليؤكد أن مصر انتهت من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ويراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلي العمال وإصحاب الأعمال، وهما يعرضان حاليا علي البرلمان لإصدارهما، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منهما.

كما يبحث الوزير مع رايدر التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.

ويلتقي “سعفان” -أيضا- عددا من وزراء العمل العرب والأفارقة، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال والمشاكل التي قد تواجه استخدام العمالة المصرية لتحقيق الاستقرار لها في هذه الدول.

وقال الوزير : إن المؤتمر بدأ أعماله يوم 5 يونيو ويستمر حتي 16 منه ،وتناقش الجلسة العامة تقرير المدير العام ، ورؤية الدول الأعضاء عليه ، كما تقعد قمة العمل قبل اختتم المؤتمر بيوم ، وتتمحور حول “المبادرة المئوية لعمل المرأة ” والتي تهدف إلي التعريف بالعوائق من أجل إحراز نمو أسرع في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .

وأشار إلي أنه من المقرر إجراء انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي يوم 12 يونيو الجاري، للفترة من 2017 إلي 2020، وذلك لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين ، و19 مناوبين .

وأوضح “سعفان” أن المؤتمر شكل عددا من اللجان لمناقشة الموضوعات الفنية المعروضة علي جدول أعماله، ومنها هجرة الأيدي العمالة ، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة علي الصمود ، حيث يتم مراجعة التوصية الخاصة بتنظيم العمالة “الانتقال من الحرب إلي السلم”، فضلا عن مناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل متابعة إعلان المنظمة “عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة.

كما يطرح علي المؤتمر إلغاء 6 اتفاقيات ، وذلك بعد دخول آلية تعديل المنظمة 1997 حيز النفاذ في دستورها