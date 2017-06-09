الثلاثاء.. وزير القوى العاملة يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف2017-06-09 09:21:22
غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، محمد سعفان وزير القوي العاملة، متوجها إلي مدينة المؤتمرات السويسرية “جنيف” ليرأس وفد مصر الثلاثي “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية ، وتستمر حتي 16 يونيو الجاري- ويشارك فيها 187 دولة بتمثلها الثلاثي أعضاء بمنظمة العمل الدولية.
ويشارك الوزير الوفد المصري جلسات ولجان المؤتمر، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر الثلاثاء المقبل، وتتناول تعليقا علي تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، هذا العام حول المبادرة المئوية الخضراء للمنظمة التي تهدف إلى التطبيق الفعال لأبعاد العمل اللائق للتحول إلى معدلات استخدام أقل للكربون ووضع العالم علي مسار مستدام من التنمية .
ومن المقرر أن يطلب المدير العام من دورة المؤتمر اعتماد بند البرنامج والميزانية والذي يناقش التحول إلي بيئة مستدامة ويتضمن عدد من القضايا المتداخلة التي تغطي كافة أنشطة المنظمة .
ويلتقي “سعفان” علي هامش المؤتمر - خلال فترة انعقاده - في اجتماعات مكثفة بالعديد من قيادات المنظمة الدولية وعلي رأسهم جاي رايدر المدير العام ، ليؤكد أن مصر انتهت من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ويراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلي العمال وإصحاب الأعمال، وهما يعرضان حاليا علي البرلمان لإصدارهما، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منهما.
كما يبحث الوزير مع رايدر التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.
ويلتقي “سعفان” -أيضا- عددا من وزراء العمل العرب والأفارقة، لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال والمشاكل التي قد تواجه استخدام العمالة المصرية لتحقيق الاستقرار لها في هذه الدول.
وقال الوزير : إن المؤتمر بدأ أعماله يوم 5 يونيو ويستمر حتي 16 منه ،وتناقش الجلسة العامة تقرير المدير العام ، ورؤية الدول الأعضاء عليه ، كما تقعد قمة العمل قبل اختتم المؤتمر بيوم ، وتتمحور حول “المبادرة المئوية لعمل المرأة ” والتي تهدف إلي التعريف بالعوائق من أجل إحراز نمو أسرع في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
وأشار إلي أنه من المقرر إجراء انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي يوم 12 يونيو الجاري، للفترة من 2017 إلي 2020، وذلك لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين ، و19 مناوبين .
وأوضح “سعفان” أن المؤتمر شكل عددا من اللجان لمناقشة الموضوعات الفنية المعروضة علي جدول أعماله، ومنها هجرة الأيدي العمالة ، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة علي الصمود ، حيث يتم مراجعة التوصية الخاصة بتنظيم العمالة “الانتقال من الحرب إلي السلم”، فضلا عن مناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل متابعة إعلان المنظمة “عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة.
كما يطرح علي المؤتمر إلغاء 6 اتفاقيات ، وذلك بعد دخول آلية تعديل المنظمة 1997 حيز النفاذ في دستورها
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:32:55 GMT
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال عقب اكتشافه المقلب
حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة. وعقب ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT
-
وفد برلماني مصري يزور الكونغرس لتصنيف «الإخوان» إرهابية
يستعد وفد برلماني مصري لزيارة الكونغرس الأمريكي، لطرح عدد من الملفات المتعلقة بالمنطقة العربية، والعلاقات المصرية الأمريكية، وإدراج جماعة الإخوان المسلمون ...Fri, 09 Jun 2017 07:04:00 GMT
-
هذا ما فعله السيسي.. في أسبوع!
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمدفوعات، وعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المنظومة التعليمية، ...Fri, 09 Jun 2017 06:46:22 GMT
-
إردوغان يرسل «قواته» لحماية أمير قطر
وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، فيما يمثل تعبيراً عن الدعم للدوحة، التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية، في مقدمتها مصر ...Fri, 09 Jun 2017 06:15:50 GMT
-
الإمارات تعتمد قائمة «التنظيمات الإرهابية» المرتبطة بقطر
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن اعتماد قائمة الأفراد و التنظيمات الإرهابية، الصادرة عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات والبحرين ومصر، ...Fri, 09 Jun 2017 05:55:48 GMT
-
جاتوه الشيكولاتة
يُخفق الزبد مع السكرفي وعاء عميق ب مضرب كهربائي على سرعة متوسطة حتى يُصبح كالكريمة. - تُضاف المربى والقهوة وتُخفق المكونات، ثم صفار البيض مع الإستمرار في الخفق حتى ...Fri, 09 Jun 2017 03:19:53 GMT
-
14 رمضان وسر العباسيين في دمشق
في مثل هذا اليوم 14 رمضان دخل العباسيون مدينة دمشق عاصمة الاُمويين عام 132 هجرية؛ وولد الحاكم الظاهر لإعزاز دين الله عام 395 هجرية؛ كما ولد القطب الصوفي ابن عطاء الله ...Fri, 09 Jun 2017 03:44:09 GMT