أفادت مصادر في الشرطة العراقية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مرآب للسيارات في محافظة كربلاء جنوبي العاصمة بغداد .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة- ” إن الانتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً واستهدف “الكراج الموحد” في كربلاء الذي يشهد زحاماً شديداً كل يوم جمعة لاستقباله زواراً من المحافظات الجنوبية .. ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، إضافة إلى أضرار مادية بعدد من السيارات .

يشار إلى أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم نساء وأطفال، بهجوم انتحاري، في نوفمبر الماضي، بكربلاء ؛ حيث وقع الهجوم في حي الجهاد في بلدة عين التمر بكربلاء، وشارك فيه 6 انتحاريين، بعضهم قد يكون قتل برصاص قوات الأمن قبل تفجير نفسه.