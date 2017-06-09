حكمت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأمريكية بالإجماع بأن الشمبانزي لا يستحق ذات الحقوق التي يتمتع بها البشر لترفض بقرارها تحرير قردين من الأسر ونقلهما إلى حديقة مفتوحة لهذا النوع من الحيوانات.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة أن هذا القرار الذي جاء بالإجماع يعد أحدث هزيمة لمؤسسة نانهيومن رايتس بروجيكت ومحاميها ستيفن وايز الذي دافع عن حيوانات الشمبانزي في الأسر واعتبرها أشخاصا اعتباريين لهم الحق كالبشر في الحرية من الأسر.

وأشارت إلي أن القضية تدور حول قردين يدعيان تومي وكيكو ويحتجزهما ملاك في نيويورك.

واستشهدت المؤسسة بخبراء مثل جين جودال عالمة الأحياء التي قالت إن الشمبانزي يشترك مع البشر في العديد من القدرات السلوكية والإدراكية والاجتماعية، لكن القاضي تروي ويبر كتب لمحكمة الاستئناف يقول إن القدرات المشتركة لا تترجم قدرة الشمبانزي على تحمل المسؤوليات القانونية أو إمكانية المحاسبة القانونية على أفعالها على غرار البشر.