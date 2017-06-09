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الجيش الكوري الجنوبي يحقق في وجود طائرة بدون طيار مشبوهة بالقرب من الحدود
طائرة بدون طيار

الجيش الكوري الجنوبي يحقق في وجود طائرة بدون طيار مشبوهة بالقرب من الحدود

2017-06-09 09:03:43
أ ش أ

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أنه يجري تحقيقا ميدانيا فيما قد يكون طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الشمالية عثر عليها بالقرب من الحدود.
وذكرت رئاسة أركان الجيش، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنه تم إرسال مسئولين عسكريين إلى منطقة جبلية في منطقة انجى بإقليم غانغوون بعد بلاغ لأحد السكان المحليين حول اكتشاف “جسم صغير طائر مشبوه”.

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