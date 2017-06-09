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رابطة العالم الإسلامي تنهي عضوية «القرضاوي»
الدكتور يوسف القرضاوي

رابطة العالم الإسلامي تنهي عضوية «القرضاوي»

2017-06-09 08:58:54

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، مساء الخميس، إنهاء عضوية يوسف القرضاوي، من مجمعها الفقهي.

وكشفت الرابطة، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أن قرار إنهاء عضوية القرضاوي، يأتي بعد أن ورد اسمه، ضمن قوائم الإرهاب، التي أعلنها بيان مشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضافت: “تُعرب رابطة العالم الإسلامي، عن تأييدها للتصنيف الصادر عن المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لقوائم الإرهاب المحظورة”.

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