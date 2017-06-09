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14 يوليو.. مقاتلات أمريكية تحلق فوق «الشانزليزيه»
طائرات اف 16

14 يوليو.. مقاتلات أمريكية تحلق فوق «الشانزليزيه»

2017-06-09 08:53:06

أعلن مسؤولون بسلاح الجو الفرنسي ان مقاتلات أمريكية من طراز (F-22) و (F-16) ستحلق في سابقة فوق جادة الشانزليزيه بمناسبة العيد الوطني لفرنسا يوم 14 يوليو المقبل.
وقال الجنرال جون كريستوف زيمرمان الذي سيقود الاستعراض الجوي-في تصريح اليوم- ان هذه الخطوة تأتي تكريما لدور الأمريكيين في الحرب العظمى بجانب فرنسا منذ مئة عام.
وأضاف ان ست طائرات F-16 ستفتتح الاستعراض خلف “دورية فرنسا” تتبعهم مقاتلتان F-22 وطائرة رافال فرنسية وطائرة تموين الوقود جوا C-135 حيث سيعكس ذلك التعاون الفرنسي الامريكي الوثيق على عدة مسارح للعمليات ولا سيما في مكافحة داعش في العراق و سوريا.
يشار الى ان “دورية فرنسا” قامت مؤخرا بجولة طويلة في الولايات المتحدة بمناسبة مرور مئة عام على دخول هذا البلد الحرب العالمية الاولى.
و”دورية فرنسا” أو دورية الاستعراض الجوي الفرنسي، هو فريق جوي تابع للقوات الجوية الفرنسية تعود أصوله إلى 1931 وهو ما يجعله أحد أقدم الفرق الاستعراضية في العالم.

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