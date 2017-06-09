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مستشار سعودي عن «القرضاوي»: أخذ أموالنا وأفتى بتكفيرنا
الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد لعالمي للعلماء المسلمين

مستشار سعودي عن «القرضاوي»: أخذ أموالنا وأفتى بتكفيرنا

2017-06-09 08:47:49

شن سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي السعودي، هجوما على يوسف القرضاوي، الهارب إلى قطر، والذي أدرجت اسمه كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قائمة الإرهاب.

وقال على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “القرضاوي أكرمت السعودية وفادته وأخذ من حكامها الدعم المادي والمعنوي فكان الجزاء أن يفتي بين أتباعه بكفيرنا وجواز استهدافنا”.

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أدرجت خلال بيان مشترك عددا من الشخصيات الداعمة للإرهاب جاء على رأسها يوسف القرضاوي.

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