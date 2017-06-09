استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0379 جنيه للشراء و18.1397 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.2566 جنيه للشراء و20.3763 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.3339 جنيه للشراء و23.4673 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.6496 جنيه للشراء و18.7646 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.3847 جنيه للشراء و16.4802 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6539 جنيه للشراء و2.6700 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8093 جنيه للشراء و4.8367 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.5115 جنيه للشراء و59.8670 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9104 جنيه للشراء و4.9392 جنيه للبيع.