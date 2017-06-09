أفاد ناشطون سوريون بمقتل 17 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات ، خلال 25 غارة جوية للتحالف الدولي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة، واستخدمت في بعضها قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم ) عن الناشطين قولهم - اليوم الجمعة - ” إن الغارات استهدفت مناطق في الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة بالإضافة لحي السباهي ومناطق أخرى في أطراف الجزرة القريبة من نهر الفرات، ما تسبب بمقتل 17 شخصا بينهم 12 قتلوا بقصف استهدف مقهى إنترنت في منطقة الجزرة “.

في سياق آخر ، أفادت مصادر محلية سورية بأن تنظيم داعش يمنع المدنيين من الخروج من مدينة الرقة إلى مناطق الريف الخارجة عن سيطرته، فيما تعتبر محاولة الخروج نحو الريف الجنوبي للرقة والخاضع لسيطرة التنظيم مغامرة خطرة لكون التحالف الدولي يستهدف أي تحركات فردية على الطرقات الموصلة إلى تلك المناطق.