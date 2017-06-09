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بالأسماء.. 26 مصرياً في قائمة «الإرهاب القطري»
يوسف القرضاوي

بالأسماء.. 26 مصرياً في قائمة «الإرهاب القطري»

2017-06-09 08:37:47

أعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وضع 59 فردًا و12 كيانًا تدعمهم قطر بقوائم الإرهاب.

وتضمنت قائمة الأفراد 26 مصريًا، أبرزهم يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمصريين المتواجدين في القائمة:

يوسف عبدالله القرضاوي- مصري.

محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري.

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري.

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري.

محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري.

وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري.

أيمن أحمد عبدالغني حسنين – مصري.

عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري.

يحيى عقيل سالمان عقيل – مصري.

محمد حمادة السيد إبراهيم – مصري.

عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن – مصري.

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف – مصري.

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى – مصري.

مسلم فؤاد طرفان – مصري.

أيمن محمود صادق رفعت – مصري.

محمد سعد عبدالنعيم أحمد – مصري.

محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي – مصري.

أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي – مصري.

أحمد رجب رجب سليمان – مصري.

كريم محمد محمد عبدالعزيز – مصري.

على زكي محمد على – مصري.

ناجي إبراهيم العزولي – مصري.

شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان – مصري.

محمد محرم فهمي أبوزيد – مصري.

عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري – مصري.

على حسن إبراهيم عبدالظاهر – مصري.

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