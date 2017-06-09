السلطات الأمريكية تعتقل شخصين بتهمة الانتماء لـ«حزب الله»2017-06-09 08:17:43
أعلنت السلطات الأميركية، مساء أمس الخميس، اعتقال أميركيين تشتبه بانتمائهما إلى جماعة حزب الله اللبناني، وبإقدامهما على تحديد أهداف لارتكاب اعتداءات محتملة في الولايات المتحدة وبنما.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام في جنوب ولاية نيويورك، جون كيم، أن علي كوراني (32 عاما) اعتقل في حي برونكس بنيويورك، وأن سامر الدبك (37 عاما) اعتقل في ليفونيا (ميشيغان، شمال) في ديترويت.
وبحسب التحقيق، قد يكون علي كوراني أقدم بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن في مطارات عدة في الولايات المتحدة وعن طريقة العمل فيها، وراقب مباني عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين جاء ذلك وفقا لـ”سكاى نيوز”
وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2003، قد يكون كوراني، اللبناني الأصل، خضع لتدريبات عدة في معسكرات تدريب لحزب الله في لبنان، ويُشتبه في أنه يأخذ أوامره مباشرة من عناصر في الحزب المدعوم من ايران.
أما في ما يتعلق بسامر الدبك، فقد أجرى أيضا تدريبات عدة داخل منشآت لحزب الله بهدف التأقلم مع الاستخبارات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات واستخدامها.
وهو متهم بالإقدام على تحديد مواقع في بنما وخصوصا سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالسعي إلى العثور على عيوب أمنية في منشآت قناة بنما.
ووجهت إلى الرجلين، الخميس، اتهامات عدة، وبشكل أساسي تقديم الدعم لمنظمة إرهابية فضلا عن المشاركة في تدريب عسكري على يد منظمة إرهابية.
وسيقبع الرجلان عشرات السنوات في السجن في حال إدانتهما.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله “منظمة إرهابية”.
-
السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:32:55 GMT
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال عقب اكتشافه المقلب
حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة. وعقب ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT
-
هذا ما فعله السيسي.. في أسبوع!
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمدفوعات، وعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المنظومة التعليمية، ...Fri, 09 Jun 2017 07:04:00 GMT
-
وفد برلماني مصري يزور الكونغرس لتصنيف «الإخوان» إرهابية
يستعد وفد برلماني مصري لزيارة الكونغرس الأمريكي، لطرح عدد من الملفات المتعلقة بالمنطقة العربية، والعلاقات المصرية الأمريكية، وإدراج جماعة الإخوان المسلمون ...Fri, 09 Jun 2017 07:04:00 GMT
-
إردوغان يرسل «قواته» لحماية أمير قطر
وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، فيما يمثل تعبيراً عن الدعم للدوحة، التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية، في مقدمتها مصر ...Fri, 09 Jun 2017 06:15:50 GMT
-
الإمارات تعتمد قائمة «التنظيمات الإرهابية» المرتبطة بقطر
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن اعتماد قائمة الأفراد و التنظيمات الإرهابية، الصادرة عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات والبحرين ومصر، ...Fri, 09 Jun 2017 05:55:48 GMT
-
جاتوه الشيكولاتة
يُخفق الزبد مع السكرفي وعاء عميق ب مضرب كهربائي على سرعة متوسطة حتى يُصبح كالكريمة. - تُضاف المربى والقهوة وتُخفق المكونات، ثم صفار البيض مع الإستمرار في الخفق حتى ...Fri, 09 Jun 2017 03:19:53 GMT
-
14 رمضان وسر العباسيين في دمشق
في مثل هذا اليوم 14 رمضان دخل العباسيون مدينة دمشق عاصمة الاُمويين عام 132 هجرية؛ وولد الحاكم الظاهر لإعزاز دين الله عام 395 هجرية؛ كما ولد القطب الصوفي ابن عطاء الله ...Fri, 09 Jun 2017 03:44:09 GMT