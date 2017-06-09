السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»2017-06-09 08:14:58
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.
وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة والمنشور في حسابها على تويتر، وجوب الالتزام باختيار القنوات التلفزيوينة المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، وعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرف أو الوحدات السكنية، وأن تكون أجهزة الاستقبال تتبع لإدارة المنشأة.
وأوضح البيان حظر تشغيل القنوات المخالفة للدين الإسلامي أو لسياسة الدولة.
وأكدت هيئة السياحة على ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من جميع مرافق الإيواء السياحي تفاديا لوقوع من يخالف هذا التعميم تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال أو إلغاء التصريح أو بهما معا.
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السعودية: عقوبات على المرافق السياحية التي تبث «الجزيرة»
أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة ...Fri, 09 Jun 2017 06:32:55 GMT
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