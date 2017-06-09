وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، فيما يمثل تعبيراً عن الدعم للدوحة، التي تواجه عزلة فرضتها عليها دول عربية، في مقدمتها مصر والسعودية، بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب.

وأقر البرلمان التركي، مشروع القانون، يوم الأربعاء، وأعلن مكتب إردوغان، تصديقه عليه، في وقت متأخر من يوم الخميس، ونشر في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة.

ولم يحدد مشروع القانون، عدد الجنود الذين سترسلهم تركيا، أو موعد إرسالهم.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر، يوم الإثنين الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب وإيران، وهي اتهامات تصفها الدوحة بأنها لا أساس لها.

كما صدق إردوغان، على اتفاق آخر بين تركيا وقطر، يتعلق بالتعاون في مجال التدريب العسكري، في وقت متأخر أمس الخميس، كما تعهدت أنقرة بتوفير إمدادات الغذاء والمياه للدوحة.

وكان إردوغان، قال إن عزل قطر، لن يحل أي مشاكل، مشدداً على أن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها، للمساعدة في إنهاء الأزمة الإقليمية.